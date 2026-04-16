フリーアナウンサー宮根誠司が16日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件で、養父である父親が死体遺棄容疑で逮捕されたことをめぐり「（これまで）予断を持って話すことはなかなかできなかった」として、自身が抱いていた疑問を、リモート出演した専門家に問うた。事件は15日夜に急展開をみせた。市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の