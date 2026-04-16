水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第3話が15日深夜に放送され、“サレ妻”たちから監視される義隆（二階堂高嗣）の姿が描かれると、ネット上には「恥ずいwww」「ちょっと可愛い笑」「聞かれるのヤダぁぁぁw」といった反響が寄せられた。【写真】義隆（二階堂高嗣）と不倫相手のまどか（矢野ななか）本作は