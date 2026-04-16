Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１６日、クラブ創設３０周年を迎えた。中学に入学した１２歳の時に札幌Ｕ―１５入りし、同１８、トップと札幌一筋で歩んできたＭＦ荒野拓馬は「振り返ってみれば人生の半分以上をこのクラブで過ごし、このクラブとともに育ってきた。今、このクラブで仕事が出来ているということを誇りに感じて、しっかりと後世につなげていきたい」と節目の１日に対し、感無量の面持ちを見せた。２０日に３３歳の