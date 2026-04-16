浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１６日、次節鹿島戦（１８日・メルスタ）に向けた監督会見を行った。現在、チームはＰＫ負けを含む５連敗中。苦しいチーム状況で、過去９試合勝利がない（２分け７敗）首位鹿島戦を迎える。指揮官は「鹿島はチャンピオンチーム。バランスのとれており、チームワークもいい。前回の対戦では、２点をリードしながらセットプレーから３失点した。ペナルティーエリア内の守備をしっかりやっていかな