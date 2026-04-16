◆米大リーグドジャース８―２メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）メッツは大谷翔平投手（３１）が先発したドジャース戦で敗戦。２カード連続でスイープされ、８連敗となった。連敗中のチームを象徴する敗戦となった。２点を追う５回に大谷から２四球を選び１死一、二塁とし、メレンデスが適時エンタイトル二塁打を放って１点を奪い取ったが、先発右腕の前に６回まで２安打１点にとどまっ