元人気グラビアアイドルでタレントの森咲智美(33)が16日、自身のインスタグラムを更新。手際の良い離乳食作りの様子を公開した。 【写真】まるで業者！ずらり並んだバリエーションはお見事 2児のママでもある森崎は「炊飯器で離乳食9品ストック作り」と題し、「1人目のときは3時間かけて作ってた離乳食も、2人目はとにかく時短!時短!!炊飯器に任せてる間に公園でしっかり体力消耗させて寝かしつけ後の1～1時間