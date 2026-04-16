アイルランドの伝統音楽と現代サウンドを融合させた伝説的グループ「クラナッド」の歌手、モイア・ブレナンが死去した。73歳だった。 【写真】2025年11月、モイアさんは力強いパフォーマンスを披露していた 家族によると、モイアさんは13日（現地時間）、アイルランドのドニゴールで親族に見守られながら息を引き取ったという。モイアさんの妹で歌手のエンヤは14日に自身のX(旧ツイッター)に「深い