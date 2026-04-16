記事ポイント米沢市上杉博物館が特別展「上杉謙信と川中島合戦」を4月18日から開催します。米沢市上杉博物館が川中島合戦の新研究と関連文化財を前後期で紹介します。米沢市上杉博物館が修理後初公開の国宝「上杉本洛中洛外図屏風」原本も展示します。米沢市上杉博物館が、開館25周年記念特別展「上杉謙信と川中島合戦」を開催します。特別展が、近年の研究成果を踏まえながら上杉謙信と武田信玄の対立を多角的に紹介します。特別