中東情勢の影響を受け、およそ2600の医療機関から医療物資の供給不安に関する相談が寄せられました。上野厚労相「流通段階の目詰まりを一つ一つ丁寧に解消していくことで、医療物資等の安定供給を実現ができるものと考えております」中東情勢により、石油を原料とする医療物資の安定供給が課題となるなか、政府は16日、今月13日時点で、2601の医療機関から、供給不安に関する相談が寄せられたと発表しました。病院よりも診療所から