◇MLB レッドソックス 9-5 ツインズ(日本時間16日、ターゲット・フィールド)レッドソックスの吉田正尚選手が相手のエラーを誘うなど2打点を記録し、5試合連続安打の活躍を見せました。前日に4試合ぶりのスタメン出場した吉田選手はこの日も3番・指名打者でスタメン出場すると、初回、1アウト1塁からレフト線へ2ベースを放ち、5試合連続安打とします。さらに3回にはノーアウト満塁のチャンスで第2打席が回ると、打球は内野に転がり