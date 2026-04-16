１５日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」では、「手間抜き家事を極めた女が大集合」企画が放送された。２０２３年に米ニューヨークに移住した元テレビ東京の大橋未歩アナウンサー（４７）が登場。家の掃除について「私、自発的に片づけられない人間だって自覚があるので、家を片づけるために人を呼びます」と来客を作ることを明かした。「以前は３時間後に人が来るかも、と妄想でいけたんですよ。でも今は、もう気付いちゃ