「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で大谷翔平投手と山本由伸投手の相乗効果について問われると「鉄は鉄を研ぐ」という独特の言い回しで表現した。この日、大谷は６回１失点で２勝目を挙げた。３試合連続のクオリティースタート（ＱＳ）となり、規定投球回に到達して防御率は０・５０。３年ぶりの２桁奪三振となる１０Ｋもマークした。一方で山本も開幕か