元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が16日、生出演していた日本テレビ系列「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）の生放送中、体調を崩し、MCのフリーアナウンサー宮根誠司に体を支えられる場面があった。亀井弁護士はこの日、スタジオゲストとして京都府南丹市の男児遺体遺棄事件についてコメント。番組後半で、事件の今後の捜査展開について宮根に問われた際、それまでの口調とは明らかに異なる様子で「そうですね。あの