言語学者で明治大学教授、堀田秀吾氏の著書『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「仕事中に眠くなったとき」の対処法について、学術的な知見を交えながら解説します。仕事中に歯を磨くのも意外と効果アリ！歯磨きには、もちろん口を清潔にし、虫歯を予防する効果がありますが、それ以外に「脳の疲労を回復さ