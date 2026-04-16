言語学者で明治大学教授、堀田秀吾氏の著書『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「努力が実を結ばない人の『思考のクセ』」について、学術的な知見を交えながら解説します。努力が実を結ばない人に共通する「思考のクセ」一生懸命取り組んできたことがなかなか実を結ばないとき、あなたはどうしますか？「方