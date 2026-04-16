俳優の前田敦子さんは4月15日、自身のInstagramを更新。息子が「プロデュース」したコーディネート姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】前田敦子の息子監修コーデ「自然体なあっちゃんが見れて嬉しい」前田さんは「今回コーディネート、写真撮影、順番まで全部子供が考えてくれたの。良いセンス プロデュースしてくれるの可愛いよう」と説明し、8枚のソロショットを投稿しました。息子がチョイスしたのは、デニムセットアップ