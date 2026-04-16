タレントの青木さやか（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。“野菜たっぷり”の手作り夕食を披露した。【写真】「全部素敵だぁ」健康的な手作り夕食を披露した青木さやか青木は「本日ロケで野菜の大切さを教えてもらいましたので」と報告し、「夕飯は簡単ではありますが 春菊豚肉入りフォーとレタストマトツナサラダとパイナップル」と健康的なメニューを写真を添えて公開した。この投稿にファンからは「全部素敵だぁ