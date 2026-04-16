宮内庁は16日、天皇、皇后両陛下が全国植樹祭の式典出席などのため、5月16日から1泊2日の日程で愛媛県を訪問されると発表した。滞在中、2018年に発生した西日本豪雨の被災者と懇談する。皇后さまの体調次第では、天皇陛下単独となる。両陛下は5月16日、特別機で愛媛県に入る。大洲市の長浜保健センターで、県立長浜高の生徒が手がける水族館を視察し、西日本豪雨で被災した住民と懇談する予定。17日は、松山市の県総合運動公