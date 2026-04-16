松重豊（63）が16日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で会見。日本の映像制作の現場について、待遇面や経済面で「アジアの中でも置いていかれている」と危機感を述べた。主演するテレビ東京系主演ドラマ「孤独のグルメSeason11」（金曜深夜0時12分）が放送中。2012年の放送開始から14年の人気シリーズとなり、ゲストスピーカーに招かれた。番組は韓国、台湾などアジア圏でも大人気。昨年公開された「劇映画孤独のグルメ」では