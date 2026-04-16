【漫画】本編を読む『もう３年、産後うつ。消えたい衝動から抜け出せない』（青柳ちか/KADOKAWA）は、産後うつに苦しむ母親の葛藤を、本人の視点で赤裸々に描いたヒューマンドラマだ。産後の喜びと不安、そこから抜け出せない心の闇が紡がれていく。主人公は、5年続けた不妊治療に終止符を打ち、仕事に邁進しようと決めたちはる。大きな仕事のプロジェクトリーダーを任され、これからという時に妊娠が発覚。嬉しい気持ちのなか