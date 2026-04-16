【モデルプレス＝2026/04/16】FANTASTICSの中島颯太が4月14日、自身のInstagramを更新。俳優の小西詠斗と訪れた東京ディズニーリゾートでの様子を投稿し、反響を呼んでいる。【写真】26歳LDHイケメン＆26歳人気俳優「ファンキャップ被ってるの可愛い」弾丸ディズニーショット◆中島颯太＆小西詠斗、ディズニーでの2ショット披露中島は「えいとと弾丸で」とつづり、東京ディズニーリゾートで過ごす様子を複数枚投稿。2ショットでは