自己紹介は、初対面の女性に自分を印象づける絶好のチャンス。好感を持ってもらうためには、避けたほうがいいネタを知っておくと安心かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性249名に聞いたアンケートを参考に「『つまんない自己紹介！』と聞き流されてしまう話題」をご紹介します。【１】「正直、彼女いない歴22年です」など、赤裸々な恋愛遍歴の話題「いきなり恋愛ネタ!?ギラギラしててやだ！」（10代女性）とい