◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日すみれＳを制した勢いに乗ってＧ１制覇を狙うラージアンサンブル（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ベンバトル）は５枠１０番に決まった。フルゲートが１８頭になった１９９０年以降では勝利がない“鬼門”に、「本当はもう少し内が良かったけど仕方ない」と武井調教師。「追い切った後も問題ないですし、ジョッキーと馬に頑張ってもら