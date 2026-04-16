◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン共同通信杯３着から臨むロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）はホープフルＳを勝った時と同じ枠番、２枠４番に決まった。同馬番は１８頭立てとなった１９９０年以降で１勝、勝率２・８％＆連対率は８・３％とデータ的に厳しい枠番とも言えるが、山本助手は「偶数はいいね。しっかりと脚をため