スーツから作業着へ。キャリアの流れは一方向ではなくなりつつある。かつては安定の象徴とされたデスクワークから、あえて現場へ移る動きが静かに広がっている。その背景には、技術の進化がもたらす別種の不安がある。レバレジーズ株式会社の調査（２０２６年３月、インターネット調査、回答者７２４人）によると、現在ブルーカラー職に就く人のうち２０．４％がホワイトカラーからの転職者だった。製造業が４５．４％、建設業