給油のたびに表示される数字が、じわじわと生活の輪郭を変えていく。遠出を控え、買い物の範囲を狭める。こうした変化は個々の選択に見えて、実は同時多発的に起きている。背景にあるのは、中東情勢を起点としたガソリン価格の上昇だ。株式会社ハッピーカーズが実施した調査によると、車を日常的に利用する人のうち『非常に負担を感じている』が４２．９％、『やや負担を感じている』が４３．０％と、８５%以上が維持費の重さ