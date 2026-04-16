春の陽気に誘われ、冷たい一杯が恋しい季節。ゴンチャから2026年4月9日より｢GO！GO！MANGO！｣シリーズがパワーアップして復活します！第1弾は、独特なぷよぷよ食感がクセになる｢マンゴーミニパール｣。今回は果肉量が昨年比1.5倍と大幅に増量。ぜいたくに進化したその魅力から、トレンドに敏感な層も納得の絶品カスタム術まで、マンゴーを味わいつくすための最新情報を紹介します。 2026年版は果肉