元世界3階級制覇王者で、現大橋ジムトレーナーの八重樫東氏（42）が、自身のYouTube「八重樫東のやえちゃんねる〜東と書いてあきらです〜」を更新。5月2日に迫った注目の2試合を予想した。八重樫氏は井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）のWBC世界バンタム級タイトルマッチを「選手が見て勉強になる試合」と位置づけた。2012年6月にWBA・WBC世界ミニマム級統一戦で井岡と12ラウンドの激闘を繰り広げ、惜しくも判定負けした八