日本野球機構は16日の公示を発表。中日は前日先発のマラー投手を登録抹消しました。マラー投手は前日の広島戦で、今季初登板初先発を飾り、6回途中73球を投げ、3失点で負け投手となっていました。序盤は広島打線をテンポよく打ち取る好投を見せましたが、6回は1死から突如打ち込まれ降板。チームも反撃及ばす黒星を喫しました。マラー投手は次回登板へ向け、ファームでの調整となります。