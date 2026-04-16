最大12連休となる今年のゴールデンウィーク。円安や航空運賃の割高感から海外旅行を控える動きがあるなど、中東情勢が過ごし方に影響していることが調査で浮かんできました。大手生命保険会社の明治安田生命が全国のおよそ1600人に行った調査によりますと、今年のゴールデンウィークの予算はおよそ3万6000円となりました。去年から1300円あまりの増加で、ほぼ横ばいです。予算は「昨年より増やす」と回答した人が4.3％と前年に比べ