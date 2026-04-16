◇インターリーグカージナルス5―3ガーディアンズ（2026年4月15日セントルイス）今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表に選出されながら、故障で辞退したカージナルスのライリー・オブライエン投手（31）が開幕から“無双”と言える快投を続けている。この日はガーディアンズ戦の2点リードした9回に登板。マルティネス、ホスキンスの長距離砲を連続三振に仕留めると、最後はブリトーを二ゴロに仕留