元宝塚歌劇団月組スター美弥るりかが16日、大阪市内で主演舞台「MISSDIRECTION」の取材会に出席した。同舞台は、とあるBARで目を覚まし、「ここに来るまでの記憶」を失っていた、互いに面識のない女たちが究極のだまし合いを繰り広げるクライム・シチュエーションコメディー。23年に上演された舞台「THE MONEY−薪巻満奇のソウサク−」に続く、七海ひろきプロデュースの演劇企画「QQカンパニー」第2弾となり、脚本・演出も前作同様