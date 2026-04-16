日産が新型SUV「エクステラ」ティザーを公開。V6搭載フレーム車への期待日産は2026年4月14日、長期ビジョンを発表し、米国市場向けの新型SUV「エクステラ」のティザー画像ならびに動画を公開しました。強靭なフレーム構造を有し、V6エンジンなどを搭載する予定のモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが「現代版テラノ」の姿です！ 画像で見る（16枚）公開された映像に対し、かつての「テラノ」を想起させるとの声や、日