＜フンドーキンレディース最終日◇16日◇臼杵カントリークラブ（大分県）◇6477ヤード・パー72＞国内女子ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。2日目が悪天候の影響で中止となり、36ホール短縮競技として行われた。【写真】荒川怜郁がドレスアップしたらこうなるプロ4年目の24歳・荒川怜郁（あらかわ・れいか）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル7アンダーで3打差を逆転し、うれしいプロ初優勝を果た