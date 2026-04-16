俳優の中島歩（37）が16日、都内で行われた新人発掘・育成プロジェクト『OPALIS』発表記者会見に登場。自身の下積み時代を振り返り「仕事を好きになる努力をしてきた」と語った。【集合ショット】笑顔でガッツポーズ！中島歩＆窪塚愛流＆戸松遥＆雨宮天が登場テンカラット・ミュージックレインが共同開催する『OPALIS』は、俳優・声優発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクト。声優・俳優の垣根を越えた、