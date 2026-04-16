元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が14日、自身のブログを更新。冷蔵庫にある食材を使い切った食欲そそる夕食を披露し、反響が寄せられている。【写真】「絶対おいしい夜ごはん！」大きなフライパン1つで作った親子丼／整理整頓された冷蔵庫この日、「夕食の準備」と題してブログを更新した渡辺は、キッチンで調理を始める様子を披露。続けて「大きなフライパンで」と題したブログでは、「大