綾瀬はるかのものまねなどをレパートリーに誇る、ものまね芸人の沙羅が15日、自身のSNSを更新。英検準1級に合格したことを報告した。【動画】すごい！流ちょうな英語で英検準1級合格を伝えた沙羅沙羅は「英検準1級に合格する事ができました。やった〜！！嬉しい〜！！！6回落ち続けて7回目でやっとです。2年半かかりました。特にReadingとWritingが難しかったです。モチベーション維持も難しかったけど、英語が大好きなので諦