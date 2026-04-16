インドネシアのアジトを拠点として警察官をかたる特殊詐欺に関わったとして、現地で拘束された日本人の男13人が逮捕されました。警視庁によりますと、20代から50代の日本人の男13人はことし2月から先月にかけ、警察官を装ってウソの電話をかけ、60代の女性から暗号資産800万円分をだましとった疑いがもたれています。13人は先月、インドネシアのジャカルタ近郊のアジトで地元当局に拘束され、アジトには日本の警察当局の制服などが