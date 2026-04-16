NPB(日本野球機構)は16日の公示を発表。広島は栗林良吏投手の出場選手登録を抹消しました。通算134セーブを誇る右腕は、6年目の今季から先発に転向。3月29日の中日戦では9回無失点でプロ初完封勝利を飾ると、4月5日の阪神戦でも8回1失点の好投。前日15日は、敵地での中日戦で7回途中2失点の力投で2勝目を挙げました。今季はここまで3試合の先発登板で2勝0敗、防御率1.16の好スタート。再登録は4月26日以後となります。