テレビプロデューサー佐久間宣行氏が15日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。自身の演技を、他方からイジられたことを語った。番組ではさまぁ〜ずが出演するスペシャルウィークの告知をすると、佐久間氏は「スペシャルウィークの番宣で、佐久間が三村さんのツッコミっぽくしゃべってるんです。それが下手くそすぎて三四郎にめちゃくちゃイジられてた」と語っ