卓球女子の東京五輪、パリ五輪銀メダリストの平野美宇（２６）が１６日、オフにバドミントン五輪メダリストの志田千陽（２８）とサンリオピューロランドを楽しんだ様子を公開した。「どの空間もとにかく可愛くて癒やされっぱなしでした」とつづり頬を寄せ合っての２ショットや、キュートなグッズを身に着けて、楽しむ様子を投稿。コメント欄などでは「乃木坂メンバーの投稿みたい」、「さいこーじゃないっすか」、「やばーい！