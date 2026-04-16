女優奥中美衣（30）が16日までに、インスタグラムを更新。結婚を発表した。奥中は「本日2026年4月15日婚姻届を提出して結婚いたしました」と発表。「まだ、未熟な2人ではありますが暖かく見守っていただけたら嬉しいです」（原文まま）としつつ、お相手とのツーショットとともに「ワンちゃんが大大大好きでとにかくいつも笑ってノリが合う素敵な方と出会えて、結婚出来たこと幸せに思います。私の飼っていた【ゆず】とパートナー