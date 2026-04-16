【モデルプレス＝2026/04/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が、4月14日に自身のX（旧Twitter）を更新。生誕祭イベントを開催したことを報告し、コーディネートにも反響が寄せられている。【写真】指原プロデュースアイドル「綺麗可愛い系」お姫様スタイル◆野口伊織、生誕祭イベントを報告野口は投稿で「本日は生誕祭イベントでした！」と述べ、ファンクラブ限定イベント「野口 衣織