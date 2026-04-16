香川県庁 香川県男女共同参画センター「ふらっとぴあ香川」では、男性臨床心理士による男性からの悩み相談を4月からスタートしました。男性の家庭や職場、介護の悩みなどについて、個人の秘密を守りながら一緒に考えます。 相談日は毎月第3水曜日、午後1時半から午後4時半までです。電話番号は087-832-3198で、電話相談の場合は予約不要です。面接相談を希望する場合は、事前予約が必要です。予約の際に相談内