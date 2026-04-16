日本時間午後８時半に３月の欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の議事録が発表される。ラガルドＥＣＢ総裁は理事会後の会見で、「インフレ見通しに対するリスクは、特に短期的には上振れ方向に傾いている」、「中東での戦争が長期化すれば、エネルギー価格の上昇が現在の予想よりも大きく、かつ長期化し、ユーロ圏のインフレ率をさらに押し上げる可能性がある」と指摘していた。中東情勢の悪化による原油高騰を受け、イン