貿易収支（2月）15:00 結果-187.91億ポンド 予想-204.0億ポンド前回-150.77億ポンド（-144.49億ポンドから修正）（商品貿易収支) 結果-7.2億ポンド 予想-22.0億ポンド前回30.18億ポンド（39.22億ポンドから修正）（貿易収支)