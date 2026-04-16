モデルの鈴木えみが１６日までにＳＮＳを更新。乗馬ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「先月のハワイ滞在記。乗馬が楽しすぎて、ライセンス取ろうかと考え中！」と乗馬に夢中になったことを報告し、プライベートショットを披露。鈴木自身が乗馬している自撮りショットやハワイの風景などをアップした。この投稿に「ヘルメットしてこんなビジュいい人初めてみましたお馬さん癒されますよね！」「ほんまず