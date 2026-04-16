◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―オールフロンティア（１６日・ジャイアンツ球場）巨人の育成２年目・竹下徠空（らいあ）内野手が今季の３軍戦３号ソロを放った。「４番・三塁」で出場し、７―０の４回２死走者なし。１ボールから相手左腕の直球を豪快に振り抜くと、打球は左翼フェンスを越えた。１２日の西武との３軍練習試合では１試合２発をマークしており、直近３戦３発となった。試合前時点で今季は３軍戦５試合の出場で