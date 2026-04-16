◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日新潟２歳Ｓ、共同通信杯とメンバー唯一となる重賞２勝を挙げるリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、７枠１５番に決まった。フルゲートとなった１９９０年以降では９０年ハクタイセイ以来勝ち星から遠ざかる枠番に、「気持ち外めですが、津村騎手が考えて乗ってくれると思います。内過ぎるよ