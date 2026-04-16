タレントで実業家・板野友美（34）が16日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、経営者としての“本音”を打ち明けた。アパレルやスキンケアのブランドを展開する板野だが「経営者って、かっこいい響きだけど実際は大変な事も多く悩みも尽きない仕事だと思う」と切り出す。「どうやったら売上や利益を伸ばせるか。うまくいかない時も多いし、その度に自分で決めて舵を切る。どんな時でも社員を不安にさせない